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Общество

Обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении банка

В Казахстане мошенники заставили пару взорвать торт с петардой в банке
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Казахстане обманутые мошенниками пенсионеры хотели вернуть деньги, но сами были задержаны. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции.

Пара поверила аферистам, которые предложили им заработать на вложениях в фиктивные инвестиционные проекты. В какой-то момент пенсионеры поняли, что их обманули, и обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

По факту произошедшего возбудили дело, специалисты уже установили личности причастных к схеме лиц.

Тем временем неизвестные снова вышли на связь с супругами. Они предложили вернуть им средства, которые похитили предшественники.

Находясь под давлением мошенников, пенсионеры купили торт и петарду. В отделении банка они подожгли последнюю, из-за чего сами получили «незначительные травмы».

«Сейчас по данному факту возбужден ряд уголовных дел, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий», – сообщается в публикации.

В МВД напомнили, что аферисты нередко снова звонят пострадавшим и обманывают их во второй раз подобным способом.

Ранее на Сахалине была задержана завербованная телефонными аферистами жительница Смоленска.

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