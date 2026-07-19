Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

«Артек» потратит десятки миллионов рублей на укрытия от дронов

Детский лагерь «Артек» потратит более ₽37 млн на обновление укрытий от БПЛА
Макс Ветров/РИА Новости

Детский лагерь «Артек» на южном берегу Крыма потратит более 37 млн рублей на укрытия от беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на портал госзакупок.

Как пишет канал, юридическое лицо лагеря 15 июня разместило заявку на модернизацию укрытия школы ФГБОУ «МДЦ «Артек» «от террористических воздушных атак (БПЛА, ракетной и артиллерийской опасности)».

Оказание услуг должно пройти на протяжении 120 дней. Начальная сумма работ, указанная в заявке, — 37 млн 244 тыс. рублей.

С 22 июня в Крыму было приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Ограничение действует до 1 сентября.

26 июня Минпросвещения сообщало о завершении вывоза детей из «Артека». В ведомстве отметили, что их отправили домой или в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Ранее в АТОР рассказали, что будет с детскими путевками в Крым на это лето.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!