«Артек» потратит десятки миллионов рублей на укрытия от дронов

Детский лагерь «Артек» потратит более ₽37 млн на обновление укрытий от БПЛА

Детский лагерь «Артек» на южном берегу Крыма потратит более 37 млн рублей на укрытия от беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на портал госзакупок.

Как пишет канал, юридическое лицо лагеря 15 июня разместило заявку на модернизацию укрытия школы ФГБОУ «МДЦ «Артек» «от террористических воздушных атак (БПЛА, ракетной и артиллерийской опасности)».

Оказание услуг должно пройти на протяжении 120 дней. Начальная сумма работ, указанная в заявке, — 37 млн 244 тыс. рублей.

С 22 июня в Крыму было приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Ограничение действует до 1 сентября.

26 июня Минпросвещения сообщало о завершении вывоза детей из «Артека». В ведомстве отметили, что их отправили домой или в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Ранее в АТОР рассказали, что будет с детскими путевками в Крым на это лето.