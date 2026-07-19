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Общество

В Ставропольском крае из-за дронов загорелась промзона

Владимиров: два очага возгорания возникли в Ставропольском крае из-за БПЛА
Павел Михеев/РИА Новости

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале, что в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа возникли два очага возгорания в результате атаки бепилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По информации главы региона, пострадавших в результате прилетов нет. Владимиров уточнил, что на месте работают пожарные и другие экстренные службы.

18 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на палубу судна, которое стояло на рейде в Финском заливе.

В ночь на субботу и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по свиноводческому комплексу в Брянской области.

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