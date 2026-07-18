В подмосковном городе из-за пожара на нефтебазе частично перекрыли дороги

В Ногинске дороги будут перекрыты, пока не потушат нефтебазу

В Ногинске после налета БПЛА частично перекрыты дороги, написал в Telegram-канале глава Богородского городского округа Денис Семенов.

Чиновник пояснил, что движение по трассам и на перекрестках будет ограничено, пока не потушат пожар на нефтебазе.

«На месте развернута магистральная рукавная линия (временный трубопровод из соединенных пожарных рукавов. — «Газета.Ru»), необходимая для работы пожарных подразделений», — сообщил он.

Глава округа попросил жителей с пониманием отнестись ко временным ограничениям и составлять маршруты заранее.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

Ранее Германия начала брать «уроки войны» у ВСУ.