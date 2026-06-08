В Татарстане семья с детьми отравилась угарным газом из-за голубя

В Татарстане голубь стал виновником отравления четырех человек угарным газом

В Татарстане целая семья попала в больницу с отравлением угарным газом из-за птицы, сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции республики.

Инцидент произошел утром 7 июня в Нурлате. Медики госпитализировали двоих детей (2013 и 2018 годов рождения), а также женщину 1985 года рождения и мужчину 1979 года рождения. Пострадавшие отравились угарным газом в одном из домов по улице Карла Маркса.

Техническое обслуживание в доме проводилось в апреле текущего года. После ЧП специалисты обследовали объект и выявили, что тяга в дымоходе присутствует, а вентиляционный канал работает исправно.

Однако в дымоотводящей гофрированной трубе газового водонагревателя обнаружили голубя, который стал причиной нарушения работы оборудования и скопления угарного газа в помещении. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее россиянка вернулась из отпуска и обнаружила у себя дома голубятню.