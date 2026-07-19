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Общество

В России хотят запретить получать гражданство иностранцам с непогашенной судимостью

ГД рассмотрит проект о запрете получения гражданства при непогашенной судимости
Videographer_42/Shutterstock/FOTODOM

Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране иностранцами, имеющими непогашенную или неснятую судимость. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале

Он рассказал, что на следующей неделе депутаты рассмотрят ряд проектов на тему миграционной политики. Одним из них предлагается запретить давать российское гражданство или права на проживание мигрантам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как на территории РФ, так и за ее пределами.

Согласно проекту закона, при наличии судимости уже выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание будут аннулированы. Это не коснется иностранцев, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище, добавил спикер Госдумы.

На этой неделе комитет Государственной думы по госстроительству рекомендовал принять законопроект, который расширяет перечень оснований для выдворения иностранных граждан из России.

Ранее в МВД заявили, что мигранты будут обязаны приобретать телефон при приезде в РФ.

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