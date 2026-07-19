Дядя заманил племянницу в грузовик и изнасиловал с друзьями

В Индии дядю и его друга задержали за изнасилование племянницы

В Индии мужчину и его знакомых задержали за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает Express.

По данным издания, дядя заманил 15-летнюю племянницу в грузовик, где уже находились несколько его товарищей, точное количество людей не сообщается.

Пока грузовик ехал, мужчины насиловали школьницу. В какой-то момент, когда автомобиль все еще был на ходу, пострадавшая смогла выбраться из него и сбежать.

Дома девушка рассказала обо всем родителям, они обратились в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали двоих фигурантов.

Во время допроса они заявили, что в момент надругательства употребляли алкоголь.

До этого в Германии после пересмотра дела в тюрьму отправили учителя-педофила. Педагог представлялся подростком в соцсетях и просил у несовершеннолетних непристойные фото. Также он изнасиловал свою дочь, когда та была младенцем.

Изначально мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но срок изменили на пять лет и три месяца.

Ранее в Прикамье двоюродный дед изнасиловал семилетнюю девочку и бросил в сарае.