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Общество

В Прикамье двоюродный дед изнасиловал семилетнюю девочку и бросил в сарае

В Пермском крае двоюродный дед надругался над семилетним ребенком
Pixabay

В одном из сел Кудымкарского округа родственник изнасиловал семилетнюю девочку, родители нашли ее раздетой в сарае. Об этом сообщает издание Parma News.

Мать с отцом оставили троих детей с пожилым родственником и уехали в соседнее село в магазин. Когда они вернулись, двое младших детей были у соседей, старшую семилетнюю дочь родители обнаружили раздетой в сарае.

Отец заподозрил неладное и избил родственника, мать вызвала полицию. Приехавшая опергруппа нашла насильника спрятавшимся под кроватью в доме приятеля-собутыльника и арестовала, девочку на скорой увезли в больницу, но уже вечером привезли обратно домой.

Как выяснилось, многодетные родители постоянно употребляют алкоголь и нигде не работают. По словам соседей, в тот день они были пьяны. 16 июля органы опеки забрали всех троих детей из семьи и увезли в лагерь в Кудымкар. Возбуждено уголовное дело.

Ранее двое подростков и мужчина похитили и изнасиловали двухлетнюю девочку.

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