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Общество

Учитель-педофил изнасиловал ученицу прямо на уроке и получил срок

В Германии учителя осудили за изнасилование ученицы и дочери-младенца
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Учитель из немецкого Кельна предстал перед судом за несколько сексуальных преступлений против детей. Об этом сообщает Köln.t-online.

Мужчину арестовали после наводки. Во время обысков у него обнаружили множество материалов, связанных с изнасилованиями несовершеннолетних.

Позже выяснилось, что он притворялся несовершеннолетним в интернете и выманивал у детей непристойные фото. Одну девочку он заставлял мастурбировать, убеждая ее, что это поможет ей излечиться от депрессии.

Также он надругался над 16-летней ученицей прямо во время урока с помощью специального устройства, которым он мог управлять дистанционно.

Еще одно преступление он совершил в отношении своей дочери в возрасте 11 месяцев. Он изнасиловал девочку и снял это.

Изначально за все преступления его приговорили к трем годам лишения свободы, но дело отправили на повторное рассмотрение, так как в некоторых случаях его обвиняли в покушении на преступления, хотя он их совершил. Фигуранта приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что житель Тюменской области надругался над юной соседкой с задержкой в развитии.

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