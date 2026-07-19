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Общество

В Париже задержали подозреваемого в поджоге Булонского леса

В Париже молодой мужчина попытался устроить пожар в Булонском лесу
Oskar Eyb/Global Look Press

Во Франции задержали 23-летнего молодого человека, который поджег Булонский лес на окраине Парижа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Булонский лес — знаменитый парковый массив площадью 8,5 кв. км, расположенный на западе Парижа в 16-м округе. Является популярным местом для отдыха, пикников, пробежек и велопрогулок, а также известен благодаря своим историческим достопримечательностям.

Инцидент произошел поздно вечером 17 июля. По версии следствия, молодой человек умышленно устроил поджог, рассчитывая вызвать пожар в Булонском лесу на западе французской столицы.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили горящую стопку хвороста, при этом пламя уже успело перекинуться на одно из деревьев. Возгорание удалось потушить с помощью огнетушителей. Мужчину оперативно задержали.

В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.

До этого крупный лесной пожар вспыхнул в массиве Фонтенбло под Парижем. Огонь охватил более 2 тыс. гектаров, что составляет около 10% общей площади леса. Возгорание удалось локализовать, однако позднее там вновь были зафиксированы новые очаги. Виновниками пожаров стали сразу четверо: два сотрудника в день начала пожара проводили работы по ремонту конструкций на автомагистрали и во время распила металлических конструкций возникли искры, от которых загорелась растительность рядом с дорогой.

Третий фигурнт оказался пожарным-волонтером. Изначально он признался на допросе, что поджег сухие ветки в лесу при помощи зажигалки и бензина, однако позже СМИ сообщили, что он отозвал собственные показания. Четвертый подозреваемый заявил, что он «случайно поджег дом, бросив сигарету на паркетный пол».

Ранее стало известно о пожаре в лесу Чернобыльской зоны отчуждения.

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