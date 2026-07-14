В лесу Чернобыльской зоны отчуждения произошел пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области снова произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Возгорание зафиксировали через четыре дня после полной ликвидации крупного пожара, который тушили две недели. Сейчас огонь охватил лесную подстилку на площади 1 гектар, пожарным удалось локализовать его и остановить распространение. По данным ведомства, радиационный фон в зоне отчуждения остается в норме.

10 июля ГСЧС Украины сообщила о полной ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, на тушение которого ушло две недели. В ведомстве тогда заявляли, что радиационный фон на протяжении всего времени оставался в пределах естественных значений, пожар не представлял угрозы для населения.

Возгорания в зоне отчуждения начались еще в мае. В июне из-за задымления в Киеве образовался плотный смог.

Чернобыльская зона отчуждения — территория радиусом 30 км вокруг Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомная авария. Из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения почвы и растительности лесные пожары в этом районе могут представлять угрозу экологии.

Ранее в Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч.