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Общество

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Японии
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к югу от японского острова Кюсю. Об этом сообщается на сайте национального метеорологического управления Японии.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в море восточнее острова Танэгасима, относящегося к префектуре Кагосима. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Накануне в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 40 километрах к северу от города Те-Анау на Южном острове.

Местные власти обратились к жителям с просьбой немедленно покинуть прибрежные районы западного побережья Южного острова, от Милфорд-Саунда до мыса Пуйсегур, подняться на возвышенности или уйти как можно дальше вглубь острова, так как существует вероятность затопления этих территорий.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.

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