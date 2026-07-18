Землетрясение произошло в Новосибирской области

Землетрясение произошло у железнодорожного узла в Новосибирской области

Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области около города Карасук. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

В населенном пункте расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.

По информации ведомства, сейсмическая активность магнитудой 5.3 зафиксирована на широте 53.31, долготе 77.86. Отмечается, что интенсивность в эпицентре подземных толчков составила 6.8 по оценке MSK 64.

В Главном управлении МЧС России по региону уточнили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, разрушений нет, никто не пострадал, передает ТАСС.

Днем ранее сообщалось о землетрясении у берегов Японии. Очаг залегал на глубине 40 км в море восточнее острова Танэгасима.

До этого в Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами из-за землетрясения.

Ранее сейсмолог рассказал, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.