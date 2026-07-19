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Общество

Азиатская страна нарастила поставки лекарств из РФ в 37 раз

Южная Корея в 37 раз нарастила ввоз лекарств из России
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Поставки лекарств из России в Южную Корею взлетели в 37 раз за год. Об этом сообщило РИА Новости, приводя данные южнокорейской статслужбы.

Поставки лекарств из России в Южную Корею в июне выросли до $735 тыс. — в 37 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший спрос — на вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, моноклональные антитела. При этом доля России в общем импорте лекарств Южной Кореи составила менее 1 %, лидеры поставок — США, Германия и Турция.

Весной сообщалось, что импорт лекарств из США в Россию в марте подскочил более чем в 300 раз в месячном выражении — до $3,4 млн. Эту торговую динамику объясняют тем, что в феврале поставки лекарств из США упали до исторического минимума — $10 тыс. Через месяц Россия ввезла американские лекарства на $3,4 млн. Сумма поставок взлетела в 334 раза за месяц.

До этого Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците противоопухолевых препаратов метотрексат и этопозид в России.

Ранее в России расширили перечень стратегически значимых лекарств.

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