Росздравнадзор опроверг дефицит двух лекарств для лечения рака

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците противоопухолевых препаратов метотрексат и этопозид в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на текущую дату ситуация с выпуском в гражданский оборот данных онкологических препаратов стабильна, производители выполняют заявленные производственные планы», — сообщили в ведомстве.

По данным Росздравнадзора на 3 мая, в гражданском обороте остатки метотрексата в разных формах составляют более 2,4 млн упаковок, а этопозида — более 135 тыс. упаковок.

В ведомстве уточнили, что лекарства требуют медицинского наблюдения за пациентом после применения. Их вводят в условиях дневного стационара или в стационарных условиях, поэтому закупки проводят сами медицинские организации. Именно там, по данным Росздравнадзора, сосредоточены основные остатки препаратов. Этопозид в последний раз поступал в оборот 13 апреля, метотрексат — 27 апреля.

Если региону нужны дополнительные объемы, он проводит закупки самостоятельно, Минздрав помогает найти поставщиков, пояснили в Росздравнадзоре.

5 мая газета «Известия» писала, что этопозид отсутствует в аптеках 80 российских регионов, а метотрексат — в 57 субъектах. Член Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Боровова рассказала, что онкопациенты по всей России — от Калининграда до Камчатки — массово жалуются на дефицит этих лекарств. Врачи отмечают, что особенно остро эти препараты необходимы для лечения детского рака.

Ранее сообщалось, что в России начали применять новый препарат от рака.

 
