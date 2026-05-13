Поставки лекарств из США в Россию подскочили в сотни раз в марте

Поставки лекарств из США в Россию подскочили более чем в 300 раз в марте
Импорт лекарств из США в Россию в марте подскочил более чем в 300 раз в месячном выражении — до $3,4 млн., подсчитало РИА Новости по данным американской статистической службы.

Эту торговую динамику объясняют тем, что в феврале поставки лекарств из США упали до исторического минимума — $10 тыс. Через месяц Россия ввезла американские лекарства на $3,4 млн. Сумма поставок взлетела в 334 раза за месяц.

В то же время мартовский импорт достиг максимальной суммы с сентября 2023 года, когда Россия закупила лекарств на $8,9 млн.

По итогам марта крупнейшими покупателями лекарств из Соединенных Штатов стали Бразилия, на нее пришлось 13,8% от всего экспорта, Германия — 13,2%, Канада — 10,9%. Доля РФ от всех мировых поставок составила менее 1%.

До этого Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците противоопухолевых препаратов метотрексат и этопозид в России. По данным Росздравнадзора на 3 мая, в гражданском обороте остатки метотрексата в разных формах составляют более 2,4 млн упаковок, а этопозида — более 135 тыс. упаковок.

