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В РФ расширили перечень стратегически значимых лекарств

Кабмин РФ расширил на 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Кабмин РФ расширил перечень стратегически значимых лекарств почти на 150 наименований. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В перечень стратегически значимых лекарств добавили альбумин человека, дифтерийный и столбнячный антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин, хлогексидин и прочие.

Согласно поручению правительства, на территории России должен быть развернут полный цикл препаратов из данного перечня. Для организации выпуска лекарств свободно можно привлекать господдержку.

Накануне заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева рассказала, что доля отечественных лекарственных препаратов на российском внутреннем рынке составляет почти 70%.

Она отметила, что российские лекарства занимают более 67% внутреннего рынка по объему. В государственных закупках их доля достигает 88%.

Заместитель главы Минпромторга заявила, что в социально значимых лекарствах достигнут высокий уровень локализации производства. В госзакупках российские препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза составляют более 96%, а среди вакцин — свыше 80%.

Ранее в России создали стеклянные чипы для производства лекарств от рака.

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