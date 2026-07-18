Жителям Севастополя вернули электричество

С 22:45 в Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения, сообщает в Telegram-канале ведущее электросетевое предприятие города «Севастопольэнерго».

Там отметили, что всех потребителей подключат до следующей команды о вводе ограничений. Горожан попросили не включать все приборы в квартире одновременно.

«После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам», — пояснила компания в посте.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением. Из-за дефицита мощности городу «пришлось отказаться даже от режима отключений «два через шесть», однако уже вечером удалось перейти на схему «три часа со светом, три часа — перерыв». При этом сбои в графиках подачи электричества до сих пор возможны, поскольку «ситуация все еще остается напряженной». К осенне-зимнему периоду власти намерены сделать энергосистему более устойчивой.

Ранее на фоне ударов ВСУ Энергодар остался без воды.