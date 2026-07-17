«Три часа свет есть, три часа — перерыв»: что происходит с электричеством в Севастополе

Губернатор Севастополя сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением. Из-за дефицита мощности городу «пришлось отказаться даже от режима отключений «два через шесть», однако уже вечером удалось перейти на схему «три часа со светом, три часа — перерыв». К осенне-зимнему периоду власти намерены сделать энергосистему более устойчивой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Севастопольские энергетики смогли установить график временных ограничений электричества «3 через 3», сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в MAX. За несколько часов до этого он писал, что специалистам пришлось прибегнуть к дополнительным ограничениям из-за нехватки мощности в системе электроснабжения.

« Ситуация с электричеством в городе усложнилась . Системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова <…> Нам пришлось отказаться даже от режима «два через шесть» [два часа со светом, шесть часов без него], так как мощности в системе сейчас мало», — заявил он в 16:28 мск.

Энергетики стремились стабилизировать систему и выйти на «ориентировочный» режим «два через шесть». Однако уже в 21:31 мск Развожаев сообщил, что благодаря работе специалистов и стабилизации нагрузки в системе удалось перейти на график «три через три».

«Схема простая: три часа свет есть, три часа — перерыв <…> Больницы и важная городская инфраструктура по-прежнему остаются с электроэнергией в приоритетном порядке», — отметил он.

По словам губернатора, в первую очередь электричество подается в медицинские учреждения, насосные станции и другие жизненно важные объекты. Он также предупредил севастопольцев: если в соседнем доме горит свет — «это не значит, что его «забыли» отключить», просто здание расположено на одной линии с больницей или другим критически важным объектом, который нельзя обесточивать.

При этом сбои графиках до сих пор возможны, поскольку «ситуация все еще остается напряженной» , сказал глава города, отметив, что время включения и отключения может незначительно меняться в зависимости от команд диспетчеров и нагрузки на сеть. Кроме того, Развожаев предупредил: включение всех электроприборов сразу после появления света способствует ухудшению ситуации.

«Когда в доме дают свет, большинство по привычке сразу включают кондиционеры, чайники, бойлеры и стиральные машины. Происходит колоссальный скачок нагрузки. Оборудование на подстанциях просто не выдерживает и «вылетает» — горят предохранители и выбивает автоматику», — пояснил губернатор.

В этом случае аварийным службам приходится задерживаться и менять сгоревшие детали на подстанции, из-за чего отключения в соседних районах задерживаются, а графики «плывут», отметил Развожаев.

«Давайте защитим Севастополь вместе! Для этого надо придерживаться простых правил: 1. Не включайте все сразу. Подождите 15–30 минут после того, как дали свет. 2. По очереди. Сначала пусть поработает холодильник, потом включите чайник, а чуть позже — бойлер или стиральную машину», — призвал он.

Накануне Развожаев заявил, что в Севастополе намерены развивать автономное энергоснабжение, «чтобы к осенне-зимнему периоду сделать энергосистему города более устойчивой».

Ситуация с электричеством в Севастополе 17 июля ухудшилась после атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергоснабжения в Крыму. Как сообщила сетевая организация «Крымэнерго», были обесточены некоторые населенные пункты полуострова. Однако частично электроснабжение удалось восстановить.

«По-прежнему сложная обстановка с электроснабжением в наиболее пострадавших населенных пунктах Северного, Восточного и Западного энергорайонов. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети <…> В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным», — подчеркнуло «Крымэнерго».

25 июня в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Развожаев назвал этот шаг «вынужденной мерой», чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей и не допустить аварии во всей энергосистеме. Аналогичный режим действует на всей территории Крыма.

Перебои с электроснабжением также сказались и на обеспечении жителей полуострова водой. Как сообщило муниципальное предприятие «Вода Крыма», из-за нестабильного напряжения или же полного отсутствия электроснабжения возникают сбои в работе насосного оборудования. Это влечет за собой понижение давления или полное отсутствие водоснабжения, добавили на предприятии.

26 июня власти Крыма и Севастополя ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) для решения экономических вопросов. Незадолго до этого на полуострове приостановили продажу топлива физическим лицам.

«Поддержка в непростых условиях»

16 июля власти Севастополя на фоне «логистических сложностей и инфраструктурных ограничений» приняли пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей.

«Поддерживаем севастопольский бизнес в непростых условиях <…> Наша цель — снизить финансовую нагрузку на предприятия, чтобы они могли сохранить коллективы и работать дальше», — сообщил Развожаев.

В частности, арендаторам земель и помещений у города снизили арендную плату на 75% на три месяца — с 1 июля по 30 сентября. Губернатор уточнил, что эта мера поддержки касается наиболее пострадавших отраслей — торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспортной сферы.

Кроме того, для владельцев нестационарных торговых объектов ввели льготу в 50% на плату за размещение ларьков и павильонов.

«Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, полностью освобождаем от платы до конца года», — добавил Развожаев.