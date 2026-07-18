В Подмосковье проверили качество воздуха после появления запаха гари

Минэкологии сообщило, что в Электростали и Богородском нет загрязнения воздуха

В Электростали и Богородском после появления запаха гари не зафиксировали загрязнения воздуха, сообщает в Telegram-канале минэкологии Московской области.

Там заявили, что передвижная мобильная лаборатория ГКУ (государственного казенного учреждения) «Мособлэкомониторинг» работала в указанных районах более шести часов, но не выявила превышения установленных нормативов. В минэкологии пообещали продолжить следить за качеством воздуха до локализации пожаров.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Подмосковье пострадал 61 человек, один из них не выжил. В Электростали после падения обломков БПЛА загорелся детсад. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там тоже возник пожар. Власти заявили об эвакуации роддома, расположенного поблизости.

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