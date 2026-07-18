После этой воды тело в ранах: как смерть мальчика в Ингушетии вскрыла экологическую катастрофу

В Ингушетии призвали не хоронить тех, кто сливал канализацию в Сунжу

Одна трагедия выявила другую — в Ингушетии поиски утонувшего мальчика привлекли внимание к экологической катастрофе на реке Сунжа. Это главная водная артерия республики, куда годами безнаказанно сливали канализацию окрестных городов и сбрасывали мусор. После плавания в реке люди жалуются на сыпь и гнойные высыпания, однако в ней продолжают купаться дети. На фоне резонанса бороться с загрязнителями решили рейдами и религиозными методами.

«Реку медленно убивали»

Этим летом название главной реки Ингушетии, Сунжи, зазвучало в новостях из-за трагедии, когда в июне там пропал восьмилетний мальчик . Он спасал другого тонущего ребенка, но не смог сам выбраться из воды. История привлекла внимание в соцсетях, и на поиски мальчика съехались тысячи мужчин со всего Северного Кавказа. На этом фоне всплыла другая проблема — Сунжа оказалась катастрофически загрязнена. Волонтеры были вынуждены часами бродить в мутной воде в окружении мусора, наблюдая, как в реку беспрепятственно льется канализация из торчащих труб.

«Мы с братьями из 200 человек прочесывали воду. Наткнулись на трубу, где выходила канализация. Когда все узнали [что это], вся левая линия отстала и не хотела заходить дальше. Но наш брат Ливан начал мотивировать всех, сказав: «Мы все здесь ради Аллаха»... А мне брат Салман сказал громко: «Представь, что это серная вода». Я очистил намерения и сразу пошел вперед, и все левое крыло пошло за мной», — описывал поиски в соцсетях один из участников.

Для здоровья добровольцев нахождение в Сунже не прошло бесследно. После поисков некоторые жаловались на кожные высыпания и плохое самочувствие.

«Я видел канализационные стоки в воду. На следующий день получил сыпь на кожу и невыносимую изжогу», — рассказал «Газете.Ru» поисковик из ПСО «Кавказ Чеченская республика» Аслан Шовхалов.

«Часов шесть плавал, потом появились красные пятна», — подтвердил «Газете.Ru» еще один участник поисков.

Помогавший волонтерам врач Абу-Талиб Аббасов отмечал, что люди жаловались на температуру, гнойные раны и боли в почках. По информации ингушской газеты «Сердало», всего за восемь дней поисков к медикам обратились больше сотни человек (и это только те, кто не стеснялся попросить о помощи).

«Ко мне там подошел один парень, чеченец. Говорит: «Клянусь мне стыдно, но я понимаю, что у меня нет денег на врачей, а состояние у меня ужасно плохое. Я даже не понимаю, что со мной»... У него тело в ранах, все чешется», — рассказывал блогер Ислам Хашиев.

Видео и фото грязной реки с незаконными стоками широко распространились в интернете. Следящие за происходящим жители других регионов отмечали, что «не ожидали такого от Кавказа» — однако выяснилось, что экологическая катастрофа на Сунже продолжается уже много лет. По словам местных, все об этом знают, вплоть до того, откуда именно в реку попадают нечистоты, но жалобы простых людей ничего не меняют.

«Мы с этим пытаемся бороться очень давно. Лет семь-восемь назад было обращение в разные инстанции, приезжали [ответственные] люди, устроили проверку с прокуратурой. Инстанции, отвечающие за экологическое состояние реки, вышли, сделали имитацию бурной деятельности, и все. Показали, что очистные сооружение, якобы, работают, просто у них был технический сбой, и так далее… Я был на всяких совещаниях, встречался, общался, но это абсолютно бесполезная тема. Воз и ныне там», — поделился с «Газетой.Ru» местный рыболов, попросивший остаться анонимным.

Как уточнил собеседник издания, реку загрязняют сразу несколько крупных источников. В первую очередь, это канализации городов Назрань, Магас и Карабулак.

«Русло реки Назранка (впадает в Сунжу) усеяно салфетками и всем остальным, что сливают в канализацию… Очистные сооружения периодически не работают либо функционируют ненадлежащим образом… Также сливается без очистки канализация сельской поликлиники в Гамурзиево, канализация туберкулезного диспансера [села Плиево]… Частные бойни и много частных лиц тоже «работают» [на загрязнение реки]», — резюмировал мужчина.

Тех же виновников, а также стоки от воинской части в станице Троицкая и погранзаставы в Сунже перечисляют другие жители. В частности, в Гамурзиево подчеркивают, что часто чувствуют вонь из-за сброса канализации.

«Куда мы, жители, только не обращались, лично Илезову Михаилу [сенатору от Ингушетии] писали, он обещал помочь, а слив от канализации и невыносимый запах до сих пор! Куда деваются деньги, выделенные на коллекторы?» — возмущаются ингуши.

Особенно удручающе выглядит то, что река не всегда была такой — в советское время Сунжа была популярным местом для рыбалки и отдыха. Старшее поколение еще помнит, как на Сунже собирались целыми семьями, для многих она осталась символом лета и безмятежного детства.

«Впервые отец привел меня на Сунжу еще в далеком 1986-м. В возрасте шести-семи лет я помню эту кристально чистую речку с красивыми ухоженными берегами. Летом на речку сбегался весь поселок, это было любимое место отдыха детворы и не только… Рыбачить там было одно удовольствие, водилось большое разнообразие рыб: усач, голавль, карась, вьюн и так далее», — рассказал «Газете.Ru» местный житель Ибрагим.

Затем, по выражению мужчины, «пришли тяжелые девяностые». Проблемы в экономике, сложная социальная обстановка (современная Ингушетия регулярно возглавляет рейтинг бедности среди российских регионов). Средства на поддержание инфраструктуры в населенных пунктах исчезли, за соблюдением экологических норм никто не следил.

«Городская канализация перестала справляться со своей задачей. Жители нашли один (и самый безответственный) способ — проложить трубы из общегородской канализации в реку. Это можно назвать медленным уничтожением Сунжи. Долгие годы реку медленно «убивали», нерадивые жители начали практиковать сброс бытового, строительного мусора, при попустительстве и молчаливом согласии местной и региональной администрации», — указал Ибрагим.

Массово купаться и ловить рыбу в Сунже перестали много лет назад. Но до пропажи ребенка этим летом масштаб беды не был настолько очевиден, поскольку никто так тщательно не проверял русло реки, отметил в беседе с «Газетой.Ru» депутат города Сунжа Зелимхан Богатырев.

«Не каждый день проходишь вдоль речки, начиная от Карбулака и до Сунжи. А во время поисков просто каждый понял и увидел масштаб всего этого загрязнения. Раньше масштабы не такие были. Когда один-два человека туда сливают грязь, это незаметно. А когда сотни — это совершенно другое дело. На протяжении определенного количества лет людей, которые сливают туда свои отходы, стало больше. Сейчас масштабы загрязнения, на самом деле, поражают», — сказал Богатырев.

«Не каждый захочет о себе услышать в мечети»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в конце июня заявил о «крайней безответственности» причастных и пообещал «тщательную проверку». Бороться с загрязнением решили с помощью общественных рейдов.

«С 1 августа на территории реки Сунжа начинается масштабная рейдовая работа с привлечением волонтеров, общественников и проверкой каждого канализационного стока», — анонсировало правительство республики.

Рейды будут «бессрочно» проводить именно на территории Сунженского района (всего река протекает через три административных района Ингушетии), участвовать смогут все желающие, присоединятся местные депутаты, уточнил «Газете.Ru» Богатырев.

«Полностью вдоль этой речки пройдемся и выявим нарушителей. Будем штрафовать и привлекать к ответственности… Конечно, привлечем полицию, соответствующие органы», — сообщил изданию парламентарий.

Городской совет Сунжи составил специальную памятку «Река Сунжа под защитой закона», которую до начала рейдов раздали жителям и распространили в соцсетях. В ней говорится, что нарушителям грозит ответственность за несоблюдение правил охраны водных объектов и обращения с отходами (ст. 8.42, 8.13, 8.2 КоАП РФ). Штрафы по этим статьям составляют от 2 до 4,5 тыс. рублей.

«Штраф — это не все. Десятки миллионов рублей может составить ущерб окружающей среде. Уплата штрафа не освобождает от обязанности возместить вред в полном объеме», — подчеркивают авторы памятки.

При этом тут же сказано, что тех, кто добровольно устранит нарушения до начала рейдов, к ответственности не привлекут.

Помимо предусмотренных законом санкций, правительство Ингушетии пригрозило применить «самые жесткие меры» — огласить в мечети имена тех, кто сбрасывает отходы в реку. Религиозные деятели также присоединятся к рейдам по реке, добавил Богатырев.

«Просто штрафом человек [легко] отделается, выпишут, ну, пойдет оплатит. А когда будет давление с двух-трех сторон, уже гораздо сложнее будет. Не каждый захочет о себе услышать в мечети… Я думаю, человека не столько напугаешь штрафом, сколько тем, что о нем будут говорить религиозные деятели. Какой бы аморальный образ жизни он ни вел, и какие бы проступки ни совершал, я думаю, это будет очень серьезное давление», — высказался в разговоре с «Газетой.Ru» депутат.

К подобным методам борьбы в Ингушетии относятся по-разному. Некоторые жители сомневаются в том, что на виновных подействует публичное порицание, в отличие от серьезных штрафов.

«Ни страх перед Всевышним, ни стыд перед людьми их не останавливает, нужно солидный штраф установить!... Это не более, чем громкие угрозы… Большим предприятиям штрафы ерунда, надо воду им отключать или еще что-то», — рассуждают в соцсетях.

В то же время другие призывают зачитывать по пятницам в мечетях ФИО «нарушителей экологического благополучия» с адресами и придавать их общественной изоляции. А именно, принять «ваад» (общее решение мусульман региона по любому вопросу) о том, «чтобы юрт не хоронил этих людей, не посещали их мероприятия, не принимали от них никаких подношений, то есть, отсечь с ними все взаимодействие».

«Вплоть до того, чтобы вынудить их покинуть наши места, если не исправятся!» — просят неравнодушные жители.

По словам Богатырева, инициативная группа уже наметила и поделила между собой зону ответственности: места сливов, которые проверят в первую очередь. Это как частный сектор, так и предприятия. Среди последних депутат назвал в качестве примера район маслозавода в Сунже.

«Мы в своем районе можем навести порядок, а после нас уже, возможно, депутаты и общественность других городов подключатся, и каждый в своем районе наведет порядок», — выразил надежду Богатырев.

Пока рейды в Сунженском районе не начались, местные мужчины сами пытаются устранить сливы. В соцсетях некоторые успели поделиться, что лично заделывают выходящие в реку трубы.

«Три трубы я сто процентов закрыл. Завтра приеду, остальные буду закрывать. Блоками, кирпичами, камнями», — написал в комментариях под обсуждением правительственных мер один из таких добровольцев.

Состояние Сунжи — лишь один из примеров, жалуются «Газете.Ru» местные жители. По их словам, водоемы повсюду загрязняют и застраивают, поскольку за это никак не наказывают.

«На равнинной части Ингушетии нет ни одного места для купания, ни одного пляжа, пруда, куда можно прийти окунуться и не заразиться какой-нибудь кожной болезнью. Представьте себе, какая это проблема, когда в республике бывает летом жара 45 градусов», — отметил «Газете.Ru» рыболов из Сунжи.

В этих условиях в регионе призывают вмешаться «федералов», то есть, федеральные власти — единственную силу, способную повлиять на местных бизнесменов и других причастных, пока у своих чиновников «нет духа решить насущную проблему». Река Сунжа может стать примером для всех, если поднятую проблему вновь не забудут.

«Сунжа — одна из главных артерий Ингушетии. Если у руля ответственных ведомств поставят тех, у кого болит сердце за свою республику — то еще не поздно изменить ситуацию, вернуть реке былой вид. В моих мечтах услышать крики радости детворы, плескающейся в кристально чистой реке Сунжа», — резюмировал «Газете.Ru» Ибрагим.