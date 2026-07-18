Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с клопами в массажных креслах в Домодедово

Массажные кресла с клопами в московском аэропорту Домодедово были выведены из эксплуатации и продезинфицированы. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в минувшую среду получили из аэропортового здравпункта уведомление о пассажире, которого укусил клоп во время пребывания в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже терминала. В сообщении уточнялось, что пострадавший заметил клопа на своей одежде.

В тот же день Роспотребнадзор, как следует из его заявления, выдал владельцу массажных кресел предписание прекратить их использование и обработать средствами для дезинсекции. На следующий день, 16 июля, предприниматель отчитался, что провел предписанные работы, предоставив акт в качестве свидетельства.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области», — заверили в ведомстве.

Информацию о том, что в массажных креслах в Домодедово водятся клопы, распространил в СМИ блогер по имени Раван, который сам вылетал из этого аэропорта. По его словам, люди вставали из кресел раньше завершения оплаченного сеанса, потому что замечали паразитов. Один из пассажиров показал следы укусов на руке.

Еще одна посетительница аэропорта пожаловалась, что после сеанса в массажном кресле ее рубашка оказалась «буквально усыпана насекомыми», а на теле появились многочисленные укусы и следы крови.

Ранее жителей одного региона РФ атаковали зловонные клопы.