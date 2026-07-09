Жителей одного российского региона атаковали полчища зловонных клопов

Жители Ростовской области с начала лета страдают от нашествия клопов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Множественные жалобы поступают из Батайска и Новочеркасска. В Ростове-на-Дону вязовые клопы одолевают жителей Первомайского, Советского, Ворошиловского и Октябрьского районов. Люди сетуют, что при 30-градусной жаре не могут открыть окна, поскольку насекомые лезут в квартиры, облепляют стены и вещи, а москитные сетки и репелленты не помогают.

Одна из местных жительниц рассказала, что решила сменить квартиру — поискать вариант на высоком этаже, чтобы клопы туда не добирались.

Специалисты советуют в борьбе с клопами заделывать щели окон, дверей и труб. По их словам, не следует давить насекомых, поскольку после этого остается резкий неприятный запах. Вместо этого их надо собирать пылесосом или липкими ловушками. Если справиться собственными силами не получается, жильцам необходимо обращаться в управляющую компанию и администрацию для обработки фасада и придомовой территории.

Вязовые клопы (Arocatus longiceps) распространились из Средиземноморья, питаются соком растений, не кусают людей, но массово залетают в помещения, вызывая дискомфорт, при раздавливании издают неприятный запах и оставляют пятна. Непосредственной угрозы для здоровья человека они не представляют.

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