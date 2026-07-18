Финал чемпионата мира по футболу не перенесут на другую дату из-за смога

ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу из-за окутавшего Нью-Йорк и его окрестности смога. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, между представителями ФИФА и директором рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани состоялись неформальные обсуждения. Согласно прогнозам синоптиков, после ухудшения качества воздуха 18 июля к 19 июля смог по большей части рассеется.

Смог от лесных пожаров в Канаде достиг США, в том числе и восточного побережья: дым окутал Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, другие крупные города.

Финальный матч между сборными Аргентины и Испании состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 мск. Главным арбитром игры назначен словенский судья Славко Винчич.

Матч за третье место между Англией и Францией пройдет 18 июля в Майами.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Трамп предложил провести следующий чемпионат мира по футболу в США и Китае.