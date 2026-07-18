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Общество

Семьи жертв атак БПЛА получат от Wildberries по 2 млн рублей

Wildberries выплатит пострадавшим от атаки дронов по 1 млн рублей
Алексей Даничев/РИА Новости

Семьи погибших при налетах БПЛА работников логистических центров Wildberries получат от компании по 2 млн руб., написала в Telegram-канале создательница маркетплейса Татьяна Ким.

По ее словам, пострадавшим, которые после атаки находятся в тяжелом состоянии, выплатят по 1 млн руб. Предпринимательница выразила соболезнования близким жертв налета, а раненым пожелала скорейшего выздоровления.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — заявила Ким.

Она добавила, что информация о компенсациях будет размещена на портале продавца.

До этого беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали.

В Электростали ранены 37 человек, один из них скончался в больнице. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, там начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия.

Ранее ВСУ атаковали колонну машин мирных жителей в российском регионе.

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