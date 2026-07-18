В Белгородской области две женщины попали под удар украинского дрона

В Белгородской области одна женщина пострадала, одна не выжила после ударов ВСУ

Две женщины получили ранения в результате ударов украинских дронов в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Украинские FPV-дроны нанесли удар по селу Заречье-Первое в Грайворонском округе, одна из пострадавших получила травмы, не совместимые с жизнью.

В городе Шебекино при взрыве другого дрона женщина получила акубаротравму. Пострадавшую доставили в шебекинскую ЦРБ, врачи оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение, уточнили в оперштабе.

По данным оперштаба, повреждения от украинских дронов были зафиксированы в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка и Ржевка, а также в городе Грайворон.

В тот же день мужчина получил осколочное ранение в селе Малиновка Белгородского округа, рассказали в оперштабе.

15 июля в Грайворонском округе украинский дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадал мужчина.

Ранее две женщины в Запорожской области пострадали после удара дрона по жилому дому.