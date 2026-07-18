На Кубани гость забрал из трех копилок хозяев более 47 тыс. рублей

В Новороссийске молодой человек украл в гостях более 47 тыс. руб. из копилок

В Новороссийске 20-летний молодой человек совершил кражу, когда пришел в гости. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что, пока никто не видел, гость нашел две копилки в спальне и одну на кухне. Из них он забрал в общей сложности более 47 тыс. руб.

По данным полиции, хозяева не сразу заметили, что деньги пропали. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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48-летний местный житель. Полицейские установили, что неизвестный проник в незапертую квартиру потерпевшего и забрал кресло-коляску марки Ottobock. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 66-летнюю женщину. Она объяснила, что решила совершить кражу, так как знала, что «рано или поздно коляска ей понадобится».

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