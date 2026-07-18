Стало известно о попытке крупнейшей за два года атаки БПЛА на Москву

Попытка атаки на Москву украинскими беспилотниками за минувшие вечер и ночь стала одной из крупнейших за два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные мэром столицы Сергеем Собяниным.

Так, 17 июля с 20:30 мск в направлении столичного региона летели более 370 беспилотников, сообщил мэр. Большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, 64 дрона — на подлете к Москве, рассказал Собянин.

В свою очередь в Минобороны РФ проинформировали, что ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа над территориями 20 российских регионов, в том числе над Московским.

До этого, в ночь на 7 июля, по данным столичного градоначальника, системы противовоздушной обороны сбили более 430 беспилотников, из них 36 — на подлете к Москве.

Позднее, с вечера 11 июля до вечера 12 июля, были уничтожены свыше 300 вражеских дронов, 45 из них — недалеко от Москвы, рассказал Собянин.

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