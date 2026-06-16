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Общество

Клопы атаковали метро одной европейской страны

CF: клопы появились в метро Бухареста
Paul Antonescu/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники метро Бухареста сообщили о массовом распространении клопов в нескольких депо и предупредили пассажиров, что они могут принести насекомых домой после поездки в подземке. Об этом сообщает Club Feroviar.

Уточняется, что наиболее серьезная ситуация сложилась в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает одну из самых новых линий метро, открытую в 2020 году. Работники метрополитена сообщили журналистам, что комнаты отдыха «кишат клопами», поэтому, из-за опасений принести насекомых домой некоторые механики принесли собственные раскладушки и матрасы.

При этом, как пишет Club Feroviar, управляющая компания Metrorex пока не планирует проводить дезинсекцию из-за нехватки средств.

Метро Бухареста — единственный метрополитен в Румынии, его открыли 19 ноября 1979 года.

В июле 2024 года, один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил о закрытии части экспозиции из-за проблемы с клопами. По меньшей мере четыре зала и ряд офисов были заражены.

В 2023 году во Франции наблюдалось активное распространение постельных клопов, которые обнаруживались не только в домах, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках и общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет каждое десятое домохозяйство во Франции сталкивалось с проблемой постельных клопов.

Ранее французская разведка обвинила Россию в нагнетании паники из-за нашествия клопов.

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