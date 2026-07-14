В Омске врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки

В Омске врачи спасли ребенка с клещом в глазу

В Омске врачи нашли клеща в глазу пятилетнего ребенка, насекомое удалось извлечь, зрение девочки не пострадало. Об этом сообщает пресс-служба Клинической офтальмологической больницы.

Девочка в течение двух дней жаловалась родителям на дискомфорт в области ресниц, во время осмотра офтальмолог обнаружил, что клещ впился в верхнее веко глаза и застрял между ресницами. Клеща аккуратно извлекли и отправили на исследование.

До этого врачи вытащили 18-сантиметрового червя из мозга пациента, у которого ухудшилось зрение. Оказалось, что мужчина раньше иногда ловил диких змей на природе, вскрывал им животы, вынимал желчный пузырь и проглатывал его сырым.

Ранее в Архангельске врачи вытащили клеща из глаза пациента.