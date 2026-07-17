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Общество

Россиянам объяснили, откуда взялись атакующие их «наноклещи»

Роспотребнадзор: россияне приняли нимф иксодовых клещей за новый вид
S.Zykov/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении в России нового вида «наноклещей»: это нимфы — молодые особи хорошо известных иксодовых клещей, поясняется на сайте ведомства.

Специалисты предупредили, что из-за маленького размера (всего 1–2 мм) нимфы могут долго оставаться незамеченными на теле, но при этом опасны наравне со взрослыми особями, поскольку так же переносят клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции.

Более того, по сравнению со взрослыми иксодовыми клещами нимфы ведут себя куда активнее и агрессивнее, потому что им надо усиленно питаться для перехода к следующей стадии развития.

В Роспотребнадзоре напомнили, что пока активность клещей сохраняется, надо избегать высокой травы и кустарников, носить светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать репелленты, а после прогулок — осматривать кожу.

Найденного на теле клеща надо захватить стерильным пинцетом как можно ближе к поверхности кожи и вытащить плавным движением вверх, после чего смазать место укуса антисептиком. Удаленного паразита необходимо положить в герметичную емкость и сдать на лабораторное исследование.

В качестве профилактики клещевого энцефалита самой эффективной мерой является вакцинация, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Сообщения о «наноклещах» и «микроклещах» появились в последние дни в Telegram-каналах, включая московские. Пользователи отмечали, что находят на себе клещей, которых даже невозможно толком разглядеть, и в качестве доказательств прикладывали фотографии, по которым можно сделать вывод, что эти паразиты в несколько раз меньше мелкой мошки.

Ранее в Омске врачи вытащили клеща из глаза пятилетней девочки.

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