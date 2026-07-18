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Общество

Число пострадавших от отравления на ставропольской базе отдыха выросло вдвое

«Интерфакс»: число отравившихся на ставропольской базе отдыха достигло 80
Global Look Press

Количество пострадавших от пищевого отравления постояльцев базы отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла на базе отдыха у водохранилища Волчьи Ворота около села Новоселицкого. Половина туристов, у которых проявились симптомы, были отправлены на осмотр в Новоселицкую больницу из-за высокой температуры. В результате девятерых пострадавших, включая двух детей, госпитализировали из-за более тяжелого течения болезни.

Сейчас на лечении в больнице остаются пятеро взрослых пациентов. Проверку по факту вспышки ОКИ проводят ставропольская прокуратура и управление Следственного комитета: им предстоит выяснить, насколько на базе отдыха соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и правила оказания услуг, безопасных для жизни и здоровья потребителей.

Администрация гостиничного комплекса объявила, что временно прекращает принимать гостей. На странице базы отдыха в VK сообщается, что мера принята до завершения санитарно-эпидемиологического расследования, которое установит причины случившегося.

Ранее почти 20 человек отравились в подмосковном суши-баре.

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