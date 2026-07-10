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Общество

Почти 20 человек отравились в подмосковном суши-баре

В Подмосковье 19 человек, в том числе годовалый ребенок, отравились в суши-баре
Прокуратура Московской области

Массовое отравление произошло в суши-баре, расположенном в подмосковном Зарайске. После употребления роллов в инфекционную больницу попали 19 человек, среди которых семеро детей, самому младшему из которых всего год, сообщает Mash.

По имеющимся данным, 9 и 10 июля 2026 года несколько человек, включая несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после употребления продукции кафе быстрого питания на улице Карла Маркса. Все пострадавшие ели суши и роллы и в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь.

Тринадцать пациентов находятся в состоянии средней тяжести, а шестерых отпустили домой после осмотра. У всех диагностирован острый гастроэнтерит. Заведение закрыто, и начато эпидемиологическое расследование.

Посетители и прежде жаловались на качество блюд в этом кафе, утверждая, что еда подавалась недоготовленной, пресной или с неприятным привкусом. Некоторые клиенты отмечали, что после посещения заведения испытывали недомогание и страдали от отравления.

В настоящее время специалисты выясняют причины массового случая инфекции. Зарайская городская прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными обращениями местных жителей в медицинские учреждения с симптомами отравления.

Ранее стало известно о возбуждении дела после массового отравления в кафе в Туве.

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