В ставропольском отеле произошло массовое отравление

СК: 40 гостей отравились на базе отдыха в Ставрополье

В гостиничном комплексе Ставропольского края 40 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на признаки отравления. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что у потерпевших диагностировали кишечную инфекцию.

Прокуратура Новоселицкого района организовала проверку по факту инцидента. Особое внимание будет уделено вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи.

На официальной странице отеля в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что комплекс остановил прием гостей в связи с отравлением.

До этого в Ленобласти пятилетний ребенок отравился наркотиками матери. Мальчик нашел дома бутылку с остатками жидкости и отхлебнул из нее. Как выяснилось позже, в емкости находился синтетический наркотик, принадлежавший его матери. Ребенка срочно госпитализировали, врачи диагностировали у него тяжелое токсическое отравление.

Ранее в Ростовской области трое подростков попали в реанимацию с «попкорновой болезнью».