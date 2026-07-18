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Общество

В Норвегии полыхает самый сильный за последние 100 лет пожар

Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии, два человека пострадали
Thomas Fure/NTB/Reuters

Более 100 жилых домов сгорели в Норвегии, два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения. Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.

По информации журналистов, огонь вспыхнул в поселке Крокстадельва в муниципалитете Драммен и в дальнейшем перекинулся на ближайший лес. Отмечается, что это крупнейший за последние 100 лет пожар.

Сотни людей были эвакуированы, информации о пропавших нет, двух местных жителей госпитализировали.

» ... пока пожарные пытались сдержать пламя под сильным ветром, густой черный дым покрыл территорию, расположенную примерно в 50 км к западу от Осло», — уточняет Reuters.

Как отмечает Aftenposten, местные пожарные запросили помощь у норвежских властей.

«Мы все еще не контролируем огонь», — заявил руководитель пожарной части муниципалитета Инге Вергеланд.

Накануне стало известно, что во Франции выгорело более 30 тысяч гектаров леса.

Ранее смог от лесных пожаров в Канаде дошел до Нью-Йорка.

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