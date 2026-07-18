Тамбовский губернатор приехал в больницу к пострадавшим от атаки ВСУ в Котовске

Губернатор Первышов посетил пострадавших от атаки ВСУ по складу в Котовске

Глава Тамбовской области Евгений Первышов приехал в больницу к пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складу в Котовске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

По информации правительства, губернатор приехал в Тамбовскую областную больницу, куда госпитализировали пострадавших.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Котовске. Пострадали 25 сотрудников, работавших в ночную смену. Одного пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом, еще 16 – в состоянии средней тяжести. Семь человек не выжили.

Первышов назвал произошедшее «спланированным терактом».

В ночь на 18 июля также была совершена атака на Московскую область. В результате падения обломков БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в связи инцидентами в Котовске и Электростали.