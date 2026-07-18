Следственный комитет РФ возбудил дела после ударов БПЛА по складам Wildberries

СК РФ возбудил дела о терактах из-за атак на склады в Котовске и Электростали

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА ударили по логистическим центрам одного из маркетплейсов (ведомство название не указывает — прим. ред.) в указанных городах.

В результате атак погибли и пострадали мирные жители, говорится в сообщении.

В СК РФ подчеркнули, что будет дана уголовно-правовая оценка действиям ВСУ против мирных россиян.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что в результате удара БПЛА по складу маркетплейса Wildberries пострадали 25 человек, еще семь человек погибли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев информировал о 24 пострадавших.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.