Собянин сообщил о сотнях украинских БПЛА, летевших в сторону Москвы и области

Собянин: за последние сутки в сторону Москвы и области летели около 300 БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток выпустили около 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Москвы и области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Большая часть [дронов] нейтрализована силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») на дальних подступах», — говорится в заявлении.

По словам градоначальника, непосредственно на подлете к Москве были перехвачены 45 беспилотников.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что один из дронов ВСУ врезался в многоквартирный дом в городе Щекино. В здании были частично повреждены кровля и потолочное перекрытие в одной из квартир. Никто из людей не пострадал.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.