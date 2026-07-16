В Новой Зеландии объявили предупреждение об угрозе цунами

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла (по другим оценкам — до 6,6 баллов). Об этом сообщает Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался примерно в 40 километрах к северу от города Те-Анау на Южном острове.

Местные власти обратились к жителям с просьбой немедленно покинуть прибрежные районы западного побережья Южного острова, от Милфорд-Саунда до мыса Пуйсегур, подняться на возвышенности или уйти как можно дальше вглубь острова, так как существует вероятность затопления этих территорий.

Спасательные службы предупредили, что первая волна не обязательно будет самой мощной, однако опасные явления могут продолжаться несколько часов. Поэтому местным жителям рекомендовали не возвращаться домой до официальной отмены тревоги цунами, держаться подальше от пляжей, рек, устьев и моря, а также не пытаться наблюдать за волнами.

На прошлой неделе у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. По информации ученых, эпицентр землетрясения находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 59 км. Угроза цунами при этом не объявлялась.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.