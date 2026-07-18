Водитель, въехавший в остановку в Чебоксарах, получил права почти месяц назад

Прокуратура: въехавший в остановку в Чебоксарах получил права месяц назад

Водитель автомобиля Renault Logan, который вечером 17 июля въехал в остановку общественного транспорта в Чебоксарах, получил водительское удостоверение чуть более месяца назад. Об этом сообщили в прокуратуре Чувашии.

Прокуратура Московского района Чебоксар взяла на контроль проверку по факту происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

ДТП произошло около 22:00 мск на остановке «Улица Афанасьева», где в момент аварии находились люди. Автомобиль выехал на остановку с людьми. По данным ведомства, предварительное освидетельствование показало, что водитель был трезв.

До этого в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещённых в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге.

Ранее появились кадры с места фатального ДТП, в котором разорвало Lada с людьми.