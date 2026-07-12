Появились кадры с места фатального ДТП, в котором разорвало Lada с людьми

На трассе Екатеринбург — Тюмень Lada с людьми разорвало в ДТП с грузовиком

На трассе Екатеринбург — Тюмень легковая машина влетела в грузовик на встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После удара отечественный автомобиль отлетел в другой легковой автомобиль, двигающийся в попутном направлении», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит капот, бампер, стекла, при этом крышу полностью разворотило. По данным канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали его жену и трехлетнего ребенка с травмами.

До этого в Усть-Куте Иркутской области водитель во время погони сбил женщину на зебре, ей оторвало часть ноги. На кадрах видно, как машина на большой скорости влетает в пешехода, которая от удара падает на землю, в этот момент к ней подходит очевидец, а нарушитель скрывается с места аварии.

Ранее сообщалось, что водитель сгорел заживо на трассе М-7, появились первые кадры.