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Общество

В Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми

МВД: в Чебоксарах 18-летний водитель уснул за рулем и снес остановку с людьми
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Чебоксарах водитель легкового автомобиля Renault Logan уснул за рулем, а после влетел в остановку общественного транспорта с людьми. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД в своем Telegram-канале.

Авария произошла на улице Афанасьева. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля уснул за рулем, потерял управление, съехал с проезжей части и наехал на остановку, где находились люди. В результате ДТП не выжила женщина, еще один мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован без сознания.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Схожая авария произошла в Приангарье. Там водитель также уснул за рулем, а после вылетел под большегруз.

До этого в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещённых в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге.

Ранее появились кадры с места фатального ДТП, в котором разорвало Lada с людьми.

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