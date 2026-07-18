В Чебоксарах водитель уснул за рулем и въехал в остановку с людьми

В Чебоксарах водитель легкового автомобиля Renault Logan уснул за рулем, а после влетел в остановку общественного транспорта с людьми. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД в своем Telegram-канале.
Авария произошла на улице Афанасьева. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля уснул за рулем, потерял управление, съехал с проезжей части и наехал на остановку, где находились люди. В результате ДТП не выжила женщина, еще один мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован без сознания.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Схожая авария произошла в Приангарье. Там водитель также уснул за рулем, а после вылетел под большегруз.
До этого в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещённых в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге.
Ранее появились кадры с места фатального ДТП, в котором разорвало Lada с людьми.