Жительница Татарстана получила серьезные ожоги из-за коньяка

В Татарстане женщина перенесла три операции, получив ожоги при готовке мяса

В Лениногорске 53-летняя женщина получила серьезные ожоги во время приготовления блюда с коньяком, сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.

В конце мая хозяйка жарила мясо и случайно плеснула горючую жидкость на плиту. Жидкость мгновенно воспламенилась. От испуга женщина дернула рукой, и горящий коньяк попал на одежду, которая сразу загорелась.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Там она провела полтора месяца, перенесла три операции.

К настоящему времени пострадавшую уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.

До этого 29-летняя девушка получила ожоги после лазерной эпиляции в московской клинике. В течение двух месяцев девушка лечилась по рекомендациям клиники, но улучшений не было. На повторном приеме ей предложили курс восстановления с пилингом и фотоомоложением BBL, после чего боль усилилась, а к симптомам добавились бессонница и лихорадка. Оказалось, что травму нельзя было лечить такими агрессивными методами. В итоге у москвички диагностировали ожоги I–II степени и стойкие изменения кожи. Она обратилась в СК.

Ранее россиянка пострадала из-за взорвавшейся бутылки с розжигом.