Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Жительница Татарстана получила серьезные ожоги из-за коньяка

В Татарстане женщина перенесла три операции, получив ожоги при готовке мяса
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

В Лениногорске 53-летняя женщина получила серьезные ожоги во время приготовления блюда с коньяком, сообщает пресс-служба РКБ Татарстана.

В конце мая хозяйка жарила мясо и случайно плеснула горючую жидкость на плиту. Жидкость мгновенно воспламенилась. От испуга женщина дернула рукой, и горящий коньяк попал на одежду, которая сразу загорелась.

Пострадавшую госпитализировали в районную больницу, а затем перевели в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы Татарстана. Там она провела полтора месяца, перенесла три операции.

К настоящему времени пострадавшую уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.

До этого 29-летняя девушка получила ожоги после лазерной эпиляции в московской клинике. В течение двух месяцев девушка лечилась по рекомендациям клиники, но улучшений не было. На повторном приеме ей предложили курс восстановления с пилингом и фотоомоложением BBL, после чего боль усилилась, а к симптомам добавились бессонница и лихорадка. Оказалось, что травму нельзя было лечить такими агрессивными методами. В итоге у москвички диагностировали ожоги I–II степени и стойкие изменения кожи. Она обратилась в СК.

Ранее россиянка пострадала из-за взорвавшейся бутылки с розжигом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!