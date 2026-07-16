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Общество

Девушка получила серьезные ожоги после лазерной эпиляции в московской клинике

Эпиляция в столичной клинике оставила москвичку с ожогами и пигментацией
phM2019/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Москвы получила серьезные ожоги после процедуры лазерной эпиляции в клинике RE:new, пишет Baza.

Еще во время сеанса 29-летняя Екатерина Нефёдова почувствовала сильное жжение, однако мастер не остановила процедуру. Позже кожа на ногах покрылась корочкой, а затем появились темные пигментные пятна.

В течение двух месяцев девушка лечилась по рекомендациям клиники, но улучшений не было. На повторном приеме ей предложили курс восстановления с пилингом и фотоомоложением BBL, после чего боль усилилась, а к симптомам добавились бессонница и лихорадка.

Оказалось, что травму нельзя было лечить такими агрессивными методами. В итоге у Екатерины диагностировали ожоги I–II степени и стойкие изменения кожи.

Тем временем в клинике переписали ее медкарту и попытались переложить ответственность, заявив, что ожоги появились у девушки во время ее поездки в Индонезию. Екатерина уже обратилась в Следственный комитет.

Ранее москвичка впала в кому после уколов красоты в столичной клинке.

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