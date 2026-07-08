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Общество

Россиянка получила ожоги из-за взорвавшейся бутылки с розжигом

РЕН ТВ: в Чите бутылка с розжигом для шашлыка взорвалась в руках у женщины
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жительница Забайкальского края получила сильные ожоги, когда пыталась приготовить шашлык. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка готовила шашлык, по ее словам, она соблюдала технику безопасности, наносила жидкость на дрова, где не было открытого огня, только небольшой жар. В этот момент бутылка неожиданно взорвалась у нее в руках.

Часть жидкости попала на мангал, мгновенно вспыхнула, и огонь перекинулся на женщину, пострадавшая получила ожоги лица и конечностей. Женщина считает, что причиной происшествия могла стать некачественная продукция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого мужчина получил ожоги 20% тела на российской кондитерской фабрике. Во время мойки окон на него хлынул напор кипятка.

Ранее шестилетний мальчик получил ожоги, играя с зажигалкой в Кировской области.

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