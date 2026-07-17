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Общество

У арестованного экс-главы департамента Минпромторга нашли десятки тысяч долларов

У экс-главы департамента Минпромторга Колобова нашли $30 тыс. наличными
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

При обыске у бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова нашли крупную сумму наличных в долларах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По месту жительства Колобова прошли обыски, в ходе которых обнаружена крупная сумма денег наличными - $30 тыс., а также драхмы», — говорится в сообщении.

На данный момент $30 тыс. по курсу Центробанка — это примерно 2 349 543 рубля.

Недавно Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. Ему инкриминируют хищения средств, выделенных на проекты в рамках программы импортозамещения. Обвиняемый будет находиться под стражей до 16 сентября.

Из подробностей, указанных в материалах дела, известно, что один из эпизодов хищений связан с производством подгузников для взрослых из отечественной целлюлозы, где сумма ущерба уже превысила 50 млн рублей.

Новость дополняется.

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