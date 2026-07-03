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Общество

Пятерых фигурантов дела о краже 110 тонн нефти арестовали в Дагестане

Пятерых членов ОПГ арестовали в Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Дагестане суд отправил под стражу до 1 сентября пятерых фигурантов дела о хищении 110 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики.

«Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых граждан России, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 и части 3 статьи 291 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере, и дача взятки)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2025 по март 2026 года злоумышленники похищали нефтепродукты со скважин в Ногайском районе, после чего сбывали их на перерабатывающие заводы. Сумма ущерба, нанесенного компании «Дагнефть», оценивается как минимум в 4,5 млн рублей.

Кроме того, как полагает следствие, лидер группы передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей, чтобы тот не препятствовал транспортировке похищенного. Этот факт был зафиксирован правоохранителями в ходе оперативных мероприятий.

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