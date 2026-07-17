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Общество

В Москве арестовали экс-директора департамента Минпромторга

ТАСС: в Москве арестовали экс-директора департамента Минпромторга Колобова
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова. Ему инкриминируют хищения средств, выделенных на проекты в рамках программы импортозамещения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По решению суда Колобов будет содержаться под стражей до 16 сентября. Сообщается, что во время оглашения постановления об аресте Колобов потерял сознание.

Один из эпизодов хищений связан с производством подгузников для взрослых из отечественной целлюлозы, где сумма ущерба уже превысила 50 млн рублей. По предварительным оценкам, общий ущерб может достичь 1 млрд рублей, а количество эпизодов может увеличиться в ходе расследования.

Защита просила суд избрать иную меру пресечения, например, домашний арест или запрет определенных действий. Однако суд отклонил эти ходатайства, согласившись с доводами следствия о том, что Колобов может скрыться или оказать давление на участников процесса.

Ранее поставщиков медперчаток заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей из бюджета.

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