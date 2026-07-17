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Общество

Петербуржца, «случайно» зашедшего в прокуратуру, арестовали на два месяца

Суд в Петербурге взял под стражу жителя, который проник в холл прокуратуры
РИА Новости

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга заключил под стражу сроком на два месяца местного жителя по делу о хулиганстве. Информация об этом была предоставлена объединенной пресс-службой судов Петербурга.

Согласно материалам следствия, в период с 02:00 до 02:45 Алексей Баталов, из хулиганских побуждений, проник в вестибюль районной прокуратуры. По имеющимся данным, он высказывал угрозы в адрес консьержа, а затем разбил окно и выбил дверь помещения вахты.

Обвиняемый выразил несогласие с мерой пресечения. В ходе судебного заседания он пояснил, что его действия были вызваны состоянием алкогольного опьянения, и он «случайно» оказался в здании прокуратуры.

В следственном изоляторе он будет находиться, как минимум, до 15 сентября, где продолжит дожидаться судебного разбирательства.

7 июля в Московской области военный суд приговорил 15-летнего подростка к шести годам лишения свободы за хулиганство и участие в террористической организации.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о выдворении иностранцев за хулиганство.

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