В Подмосковье военный суд приговорил несовершеннолетнего к лишению свободы за терроризм

ТАСС: в Подмосковье подросток получил шесть лет за терроризм и хулиганство

В Московской области военный суд приговорил 15-летнего подростка к шести годам лишения свободы за участие в террористической организации и хулиганство. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что несовершеннолетний, поддерживая идеологию неонацизма и насилия, расистских идей человеконенавистничества и испытывая враждебное отношение к гражданам среднеазиатских государств, установил контакт с международным террористическим движением. После чего подросток совершил в метро и на объектах транспорта три нападения на людей азиатской внешности.

Суд признал несовершеннолетнего виновным и путем частичного сложения назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, осужденный должен выплатить 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

16 мая стало известно, что военный суд в Хабаровске приговорил 60-летнюю пенсионерку к 19 годам лишения свободы за ряд преступлений террористического характера.

Ранее петербурженке дали срок за подготовку покушения на высокопоставленного военного.