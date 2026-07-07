Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Подмосковье военный суд приговорил несовершеннолетнего к лишению свободы за терроризм

ТАСС: в Подмосковье подросток получил шесть лет за терроризм и хулиганство
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Московской области военный суд приговорил 15-летнего подростка к шести годам лишения свободы за участие в террористической организации и хулиганство. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что несовершеннолетний, поддерживая идеологию неонацизма и насилия, расистских идей человеконенавистничества и испытывая враждебное отношение к гражданам среднеазиатских государств, установил контакт с международным террористическим движением. После чего подросток совершил в метро и на объектах транспорта три нападения на людей азиатской внешности.

Суд признал несовершеннолетнего виновным и путем частичного сложения назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в воспитательной колонии. Кроме того, осужденный должен выплатить 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.

16 мая стало известно, что военный суд в Хабаровске приговорил 60-летнюю пенсионерку к 19 годам лишения свободы за ряд преступлений террористического характера.

Ранее петербурженке дали срок за подготовку покушения на высокопоставленного военного.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!